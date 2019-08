Rainbow Six: Siege - Jetzt eine Woche lang kostenlos spielen

Um gut in die neue Saison zu rutschen, kündigte Ubisoft kürzlich eine Woche an, in der ihr „Rainbow Six: Siege“ kostenlos spielen könnt. Während der Zeit habt ihr Zugriff auf alle Karten, Modi und könnt bis zu 20 verschiedene Operator ausprobieren.

Noch kann man Season 3 aus Jahr 4 von Rainbow Six: Siege nur auf dem Testserver spielen, doch bald geht die neue Saison, inklusive überarbeiteter Map und zwei neuen Operatorn, online. Derzeit bietet Ubisoft eine kostenlose Woche an, um sich das Spiel in Ruhe ansehen zu können.

Rainbow Six: Siege Das können die neuen Operator Amaru und Goyo

Mit der neuen Saison kommt eine überarbeitete Map hinzu. Der Kanal hat einen neuen Look und soll die Navigation und das flüssige Spielen künftig erleichtern. Weiterhin besteht die Map aus zwei Gebäuden, doch diese sind nun durch eine Brücke miteinander verbunden.

Das sind die neuen Operator

Regelmäßig kommen bei „Rainbow Six: Siege“ neue Operator hinzu. Dieses Mal handelt es sich dabei um Amaru und Goyo. Erstere ist eine Angreiferin und mit einem Greifhaken bewaffnet. Mit diesem kann sie Fenster durchbrechen und Luken zerstören, um besonders schnell zuzuschlagen.

Goyo ist ein Verteidiger, der einen tragbaren Schild mit Sprengladung aufstellen kann. Diese fügt jedem in unmittelbarer Nähe schweren Schaden zu.

„Rainbow Six: Siege“ kann seit dem 28. August bis zum 03. September 2019 kostenlos gespielt werden. Werdet ihr es mal ausprobieren, oder spielt ihr schon regelmäßig?