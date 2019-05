Rainbow Six: Siege - Ein Hauch von James Bond: Verteidiger Warden in neuem Video vorgestellt

Nachdem uns Ubisoft gestern einen ersten Blick auf die neue Angreiferin des Taktik-Shooters „Rainbow Six: Siege“ gewährte, zeigt sich jetzt Kollege Warden in einem ersten Video. Das Mitglied des Secret Service hat sich offenbar James Bond als Vorbild genommen.

Year 4 Season 2 des Taktik-Shooters Rainbow Six: Siege hört auf den Namen Operation Phantom Sight und kommt wie immer mit zwei neuen Charakteren daher. Nach der dänischen Angreiferin Nøkk hat Ubisoft jetzt den neuen Verteidiger Warden vorgestellt.

Ein Hauch von James Bond

Während die neue Angreiferin in Y4S2 von „Rainbow Six: Siege“ Roamern den Kampf ansagt, geht Ubisoft mit dem neuen Verteidiger Collinn "Warden" McKinley einen ganz anderen Weg.

Offenbar zeigt sich der neue Operator vom Geheimagenten James Bond inspiriert, denn ausgestattet mit Hightech-Brille und Uhr ist der Verteidiger im schicken Zwirn in der Lage, durch Rauch zu blicken. Auch Blendgranaten können Warden nichts anhaben.

In der offiziellen Videobeschreibung heißt es von Ubisoft:

„Vorbereitung und Improvisation sind eigentlich zwei sehr verschiedene Ansätze, aber Collinn "Warden" McKinley schafft es irgendwie, die beiden zu vereinen. Mit seiner 30-jährigen Karriere im Nahschutz hat er sicherlich die Erfahrung gesammelt, um all das zu bewältigen.“

Offenbar scheint der neue Verteidiger ebenfalls auf eine Maschinenpistole zurückzugreifen und ist daher eher für den Nahkampf geeignet. Genaue Details gibt es bislang allerdings nicht.

Die vollständige Enthüllung von Operation Phantom Sight soll am 19. Mai 2019 im Rahmen der Pro League Finals in Mailand erfolgen. Kurz darauf sollte die neue Season von „Rainbow Six: Siege“ dann auch schon ihren Weg auf die Testserver finden.