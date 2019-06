Rainbow Six: Siege - Großer leak offenbart Wild-West-Event

„Rainbow Six Siege“ könnte schon bald ein neues Event spendiert bekommen. Das geht aus einem großen Leak hervor, der zahlreiche Audiodateien ans Licht gebracht hat. Das Besondere: Offenbar wird das Event im Wilden Westen spielen.

Die Events von Rainbow Six Siege schlagen immer große Wellen. Sei es das Outbreak-Event, in dem wir zahlreiche Alien-Zombie-Wesen besiegt haben oder das „Rainbow is Magic“-Event, das den einen oder anderen Lacher aufgrund der hyperniedlichen Optik herausgekitzelt hat.

Rainbow Six: Siege Ein YouTuber spielt fünf Accounts gleichzeitig und kämpft um den Sieg im Ranked-Modus

Schon bald könnte sich ein weiteres Event in diese Riege einreihen, wie aus einem Leak zu „Rainbow Six Siege“ hervorgeht. Einige Dataminer haben das Spiel nach dem Start von Operation Phantom Sight, der neuen Season, gründlich auf den Kopf gestellt und mysteriöse Audiodateien entdeckt.

Welcome to the Wild Wild West

Darin ist offenbar der Ansager zu hören, der die Runden von „Rainbow Six Siege“ kommentiert und den Spielern Hinweise über die restliche Zeit, erledigte Ziele oder verbleibende Team-Mitglieder gibt. Hier spricht er allerdings von Gold, das von den Outlaws gebunkert wird, während die Gesetzeshüter dieses natürlich wieder zurückholen müssen.

Dabei wird es sich wohl wieder um eine abgewandelte Karte handeln, die in das Wild-West-Setting gepresst wird und für einige Wochen eine besondere Herausforderung für Spieler von „Rainbow Six Siege“ bietet. Dazu gesellen sich unter Garantie auch wieder zahlreiche Skins, Outfits und Anhänger für die Operatoren.

Rainbow Six: Siege Ubisoft möchte keinen Nachfolger für PS5 und Xbox 2

Wann genau dieses Event in Kraft treten könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt pure Spekulation. Denkbar wäre ein Release zu Halloween, selbst wenn das Thema nicht gruselig ist. Aber das Spukhaus gab es bereits in „Rainbow Six Siege“. Warum also nicht in eine andere Richtung mit den Verkleidungen gehen?