Rainbow Six: Siege - Große Bannwelle trifft Nutzer eines alten Exploits

In „Rainbow Six Siege“ spielt sich aktuell eine ziemlich große Bannwelle ab, die tausende Gamer vor die Tür setzt. Grund ist ein vergleichsweise alter Exploit, der aber anscheinend jetzt hart von Ubisoft bestraft wird.

Es ist schon einige Wochen her, dass ein bestimmter Exploit Rainbow Six Siege heimgesucht hat. Damals konnten unehrliche Gamer eine bestimmte Zeichenreihenfolge in den Chat posten und anschließend immer wieder spammen, um den Server zum Absturz zu bringen.

Der Exploit, der für viele abgebrochene Matches in „Rainbow Six Siege“ gesorgt hat – gerade, wenn die Exploit-User kurz davor waren, das Match zu verlieren – wurde schnell von Ubisoft behoben, indem die entsprechenden Zeichen deaktiviert wurden. Doch die Strafe blieb bislang aus.

Das hat sich heute schlagartig geändert. Auf Reddit gaben die Macher von „Rainbow Six Siege“ bekannt, dass eine große Bannwelle bevorstünde, mit der die Exploit-User bestraft werden sollen. Und siehe da: Kurz darauf ratterte die Bannliste in „Rainbow Six Siege“ scheinbar unaufhaltbar los.

Der Grund für den Bann liegt dabei in den Nutzungsbedingungen von „Rainbow Six Siege“. Darin steht, dass ein User gebannt werden kann, wenn er Maßnahmen ergreift, um den allgemeinen Spielfluss zu stören. Das dürfte mit dem Exploit genau ins Schwarze getroffen haben.