Rainbow Six: Siege - Geisterhaus-Halloween-Event gestartet

Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six Siege stimmt sich schon einmal auf Halloween ein. Der „Geisterhaus“-Event ist gestartet. Mit dabei sind brandneue Skins und eine gruselige Map.

So langsam starten die Halloween-Events in verschiedenen Games. Nach Dead by Daylight wird auch der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Event bedacht. Neben fünf brandneuen Skins, stehen auch die Klassiker aus dem Vorjahr wieder zur Verfügung. Außerdem spendieren euch die Entwickler einzigartige Geschenke.

Rainbow Six: Siege Geisterhaus-Event

Wenn ihr euch in Rainbow Six Siege einloggt, dürfte euch sofort die brandneue Halloween-Playlist ins Auge springen. Bis zum 31. Oktober habt ihr Zeit, an den speziellen Matches teilzunehmen und euch einzigartige Belohnungen zu erspielen.

Gespielt wird auf einer besonderen Halloween-Version der Map "Haus". Insgesamt 10 Operatoren stehen in der speziellen Playlist zur Wahl: Fünf Angreifer (Ash, Thermite, Buck, Hibana und Finka) und fünf Verteidiger (Mira, Vigil, Valkyrie, Jäger und Pulse).

Neben fünf brandneuen Skins für die genannten Operatoren stehen auch die klassischen Halloween-Skins von 2017 wieder für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Außerdem startet zeitgleich die "Süßes oder Saures-Ubisoft Club Challenge". Für 30 Kills auf der Geisterhaus-Karte erwartet euch ein Crimsonveil-Pack mit besonderen Inhalten, für 60 Kills wartet sogar noch ein zweites Paket auf euch.

Außerdem könnt ihr die zeitlich begrenzte Crimsonveil-Collection erwerben. Diese wird vom 25. Oktober bis zum 5. November verfügbar sein. Darin enthalten sind spezielle Halloween-Skins mit 22 exklusiven Gegenständen für die Operatoren Finka, Jäger, Thermite, Valkyrie und Vigil.



Weitere Crimsonveil-Packs könnt ihr für 300 R6 Credits pro Paket käuflich erwerben.