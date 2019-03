Rainbow Six: Siege - Crossplay zwischen PS4 und Xbox One könnte kommen

Schon bald könnte es möglich sein, Ubisoft Taktik-Shooter Rainbow Six Siege dank Crossplay zwischen der PlayStation 4 und der Xbox One zu spielen. Dies gab vor kurzem der zuständige Executive Producer Xavier Marquis bekannt.

Crossplay zwischen den beiden Konsolen PlayStation 4 und Xbox One könnte zukünftig möglich werden. Beim Six Invitational in Montreal sagte der ausführende Produzent von Rainbow Six Siege, Xavier Marquis, dass er Crossplay zwischen den Konsolen durchaus in Betracht zieht.

„Ich denke darüber nach“, sagte Marquis gegenüber der Kollegen von Stevivor. „Ich bin wirklich glücklich, weil ich jetzt Zeichen bei Konsolenherstellern sehe, die es akzeptieren, und dass es in Ordnung ist, Crossplay zu machen.“

Derzeit arbeitet das Team jedoch nicht an dieser Funktion. „Wir denken darüber nach, aber nichts ist geplant.“

Crossplay auf dem Vormarsch

Im vergangenen Jahr war Fortnite der erste Titel, der plattformübergreifendes Spielen zwischen mehreren Geräten ermöglichte. Im Januar wurde Rocket League das zweite Spiel, das diese Funktionalität unterstützte. Andere Entwickler wie Respawn Entertainment haben bereits Interesse bekundet und erklärt, dass sie planen „ Spielern zu erlauben, mit ihren Freunden auf anderen Plattformen Apex Legends zu spielen“