Rainbow Six: Siege - 2-Schritt-Anmeldung bald Pflicht für Ranked-Spiele

Erst war die 2-Schritt-Authentifizierung in Rainbow Six: Siege rein optionaler Natur, die den eigenen Spielaccount zusätzlich schützen sollte. Doch um Ranked-Runden zu spielen, wird dieses Anmeldeverfahren in naher Zukunft Pflicht sein.

Ubisoft hat im Taktik-Shooter Rainbox Six: Siege ein spezielles Feature verbaut, um die jeweiligen Accounts der Spieler besser vor externen Hackerangriffen schützen zu können. Die Verantwortlichen empfehlen die hauseigene 2-Wege-Authentifizierung, die doppelten Schutz verspricht als optionales Feature. Doch dies wird sich nun ändern.

2-Faktor-Anmeldung für Ranked-Games

Fortan wird die 2-Faktor-Anmeldung kein optionales Feature mehr sein, vorausgesetzt die Spieler wollen an Runden der Rangliste teilnehmen. Die sogenannen Ranked-Games werden dies schon in Kürze grundlegend voraussetzen. Der Umstieg erfolgt in rund zwei Wochen am 11. Dezember 2018.

Wenn ihr nicht gewillt seid, diesen zusätzlichen Schritt zu gehen, könnt ihr höchstens nur noch ungewertete Runden spielen. Im Detail läuft die Abfrage so ab, dass ihr einen Code per E-Mail oder etwaigen Sicherheitsdiensten wie Google Authenticator, Microsoft Authenticator oder beispielsweise Authy erhaltet und ihn dann eingebt.

Ubisoft spendiert euch übrigens einen Skin, wenn ihr noch vor dem Pflichtdatum auf die sichere Methode umsteigt. Hierbei handelt es sich um einen Thermite-Skin. Es bleibt vorerst abzuwarten, wie die Spieler auf diese Abänderung reagieren.

An anderer Stelle rudert Ubisoft ein Stück zurück, indem sie die weltweite Zensur wieder rückgängig machen, die erst kürzlich Einzug ins Spiel hielt:

