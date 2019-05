RAGE 2 - So läuft der Shooter auf Konsolen: Xbox One-Spieler haben das Nachsehen

„Rage 2“ ist offiziell fertig und damit werden neue Details zur Auflösung und Performance des Shooters bekannt. Bethesda teilte offiziell mit, wie „Rage 2“ auf den Konsolen läuft. Während die PS4-Version mit 1080p dargestellt wird, bekommt man bei der Xbox One nur 900p zu sehen.

Bereits ab nächster Woche darf in Rage 2 alles umgenietet werden, was bei Drei nicht Reißaus genommen hat. Ab dem 14. Mai steht der Shooter für PS4, Xbox One und PC in den Händlerregalen. Das neue Bethesda-Highlight verbindet die Shooter-Action von id Software mit dem Open-World-Konzept der Avalanche Studios. Nun gibt es offizielle Angaben von Bethesda, wie das Spiel auf den Konsolen technisch abläuft.

Xbox One-Version mit etwas schwächerer Auflösung als bei PS4

Auf der PlayStation 4 läuft „Rage 2“ mit 1080p bei einer Framerate von festgesetzten 30 FPS, die Xbox One muss sich im Vergleich dazu jedoch hinten anstellen. Dort läuft das Spiel mit nur 900p bei ebenfalls 30 FPS.

Bei der PlayStation 4 Pro und Xbox One X wird die Perfomance mehr ausgereizt. 1080p und 60 FPS sind es bei beiden Konsolen. PC-Nutzer können den Shooter auf jeder Auflösung zocken, die ihr Computersystem bereitstellt.

