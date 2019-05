RAGE 2 - Neue Videos zeigen spektakuläre Kills, Feinde und Umgebungen des Shooters

In rund zwei Wochen erscheint der Open-World-Shooter „RAGE 2“, der in Zusammenarbeit von Avalanche Games und id Software entwickelt wurde. Dass es in dem Endzeit-Shooter heiß hergeht, zeigen abermals zwei neue Gameplay-Videos, die kurz vor Release auf das Spiel einstimmen sollen.

Seit geraumer Zeit werkeln die schwedischen Avalanche Studios in Zusammenarbeit mit den Shooter-Profis von id Software an RAGE 2, das das legendäre Shooter-Gameplay mit einer abgedrehten Open-World kombinieren will. Zwei neue Videos zeigen, welche spektakulären Kills, Feinde und Umgebungen euch im Spiel erwarten.

RAGE 2 Preview: Vielversprechendes Open-World-Shooter-Erlebnis für den heimischen Sprengmeister?

RAGE 2 wird verrückt und bunt

In „RAGE 2“ werden wir zahlreiche Möglichkeiten haben, uns unserer Gegner zu erwehren. Vom Wingstick über besondere Fähigkeiten bis hin zu völlig durchgeknallten Waffen, für die wir id Software kennen und lieben.

Wir schlüpfen in die Rolle von Walker, dem letzten Ranger des Ödlands, der zum Sterben zurückgelassen wurde und den es nach der Zerstörung seiner Heimat nach Rache dürstet. In „RAGE 2“ regieren Chaos und Anarchie.

Gefährliche Gangs ziehen durch die Ödlande, während machthungrige Tyrannen die letzten Überlebenden mit eiserner Hand unterdrücken. Natürlich liegt es an uns, dieser Tyrannei Einhalt zu gebieten.

Im Vergleich zum Vorgänger aus dem Jahr 2010 wartet „RAGE 2“ mit abwechslungsreichen Umgebungen auf. Die Natur hat das grau-braune Ödland zurückerobert, wir kämpfen in beeindruckenden Wäldern, malerischen Sumpflandschaften oder riesigen Städten gegen abwechslungsreiche Feinde.

Dabei machen wir uns coole Waffen und Fähigkeiten zunutze, um die mitunter riesigen Mutanten in die Knie zu zwingen. Der Fokus von „RAGE 2“ liegt auf cooler Action sowie einer gehörigen Portion Chaos und Zerstörung.

RAGE 2 Entwickler bestätigen Parallelen zu DOOM

Erscheinen wird „RAGE 2“ als reines Singleplayer-Spiel am 14. Mai 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Laut den Entwicklern weist der Shooter einige Parallelen zu DOOM auf, weshalb uns schon in Kürze ein echtes Shooter-Highlight ins Haus stehen könnte.