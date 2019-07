RAGE 2 - Großes Update bringt neue Spielmodi und viele Gameplay-Verbesserungen

Auch wenn RAGE 2 ein guter Shooter ist, so hat dieser doch einige Ecken und Kanten. Die Macher bei Avalanche geben sich alle Mühe, diese nach dem Release noch ein bisschen abzufeilen. Schon am 25. Juli 2019 erscheint mit Update 2 ein großer Patch für „RAGE 2“, der allerlei Goodies für euch bereithält.

So wird das Update zunächst drei neue Modi in „RAGE 2" integrieren. Einen Ironman-Modus, in dem vermutlich alle möglichen Cheats deaktiviert werden und es nur einen festen Speicherplatz gibt, der sich automatisch überschreibt. Dazu gesellen sich dann noch ein New-Game-Plus-Modus für die, die „RAGE 2“ schon durch haben und ein Ultra-Nightmare-Schwierigkeitsgrad.

Update 2 is coming July 25 with 3 new ways to play: New Game +, Ironman Mode, and Ultra-Nightmare difficulty.



Plus fixes and quality of life improvements, such as an added flashlight, skippable Ark tutorials, and more! 💖 pic.twitter.com/xQsAOFCb1F