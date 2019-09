RAGE 2 - Erweiterung Das Erwachen der Geister erhält offiziellen Release-Termin

Wer vom Shooter RAGE 2 nicht genug bekommen kann, darf sich bald in die Erweiterung „Das Erwachen der Geister“ stürzen. Bethesda hat für die neuen Inhalte einen offiziellen Erscheinungstermin bekannt gegeben.

Die erste Erweiterung von „RAGE 2“ mit dem Namen „Das Erwachen der Geister“ erscheint am 26. September 2019 und lässt eine alte Bedrohung zurückkehren. Die berüchtigten Ghosts stellen sich euch in den Weg. Darüber hinaus erkundet ihr mit Overgrown City eine vollkommen neue Region.

Die offizielle Beschreibung zur Handlung von „Das Erwachen der Geister“ lautet wie folgt:

„Die Ghosts waren einst die Geißel des Ödlands. Sie waren gnadenlos, brutal, gingen klug und grausam vor und nahmen sich, was sie wollten. Sie hinterließen eine Spur aus Leichen. Nach den Obrigkeitskriegen waren sie jedoch urplötzlich verschwunden. Man nahm an, sie wären ausgelöscht worden. Und so verkamen sie zu nichts weiter als einer schaurigen Ödland-Legende. Tatsächlich aber hatten sie eine neue Bestimmung gefunden: Eine seltsame Frau namens Iris versprach ihnen Macht und Ruhm, wenn sie ihrem Befehl Folge leisteten. Iris und die Ghosts zogen sich in die Overgrown City zurück, wo die Ghosts jahrelang einer Gehirnwäsche und Experimenten unterzogen wurden, durch die sie mächtige und rätselhafte Nanotritenfähigkeiten erhielten.

Nun sind sie endlich bereit, unter den wachsamen Augen von Iris ihren Platz im Ödland zurückzuerobern. Und sie werden grausam und erbarmungslos sein. Walker muss sich nach Overgrown City begeben, um den Aufstieg der Ghosts zu bremsen, bevor sie im Ödland Fuß fassen können.“