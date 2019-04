RAGE 2 - Entwickler bestätigen Parallelen zu DOOM

Die Entwickler präsentieren neues Gameplay während den Bethesda Game Days auf der PAX East zu „RAGE 2“ und erklären, dass es an einigen Stellen Parallelen zu „DOOM“ gebe. Den Livestream könnt ihr euch nachträglich ansehen.

Nicht mehr lange, dann erscheint der neue Ego-Shooter von Bethesda. RAGE 2 wird von Avalanche Studios und id Software entwickelt und soll mit seinem exotischen Wasteland, durchgeknallten Figuren und gehöriger Baller-Action in einer offenen Welt überzeugen. Im Rahmen des Bethesda-Panels auf der PAX East, das live übertragen wurde, gibt es nun ein paar neue Details zu den Teilen des Spiels, die nicht in der offenen Welt stattfinden.

RAGE 2 Der Monsterkopf aus der Collector's Edition kann tatsächlich singen

Parallelen zu DOOM

Im Detail wurden eine Menge Dinge besprochen. Besonders spannend wird es an dem Punkt, wo sie zur Spielumgebung kommen, die sich auf den Untergrund der Karte bezieht. Der Spieler wird während seiner Reise durch das Wasteland durch einige Gefilde schreiten, die unterirdisch angesiedelt sind. Die Entwickler erklären an dieser Stelle, dass die Umgebung Parallelen zu DOOM aufweist und an dem Pendant aus der Bethesda-Shooter-Familie erinnert. Hier gibt es also ein paar enge Korridore, in denen ihr auf Konfrontationskurs mit euren Feinden geht.

Im Livestream (bei rund 3:55:00) betreten sie die Untergrundkorridore, wo es zu signifikanten Änderungen im Vergleich zur offenen Welt kommt. Die Kämpfe verschieben sich hier in Richtung Close-Combat wie in einem „Corridor-Shooter“ - ähnlich wie in weiten Teilen von „DOOM“.

RAGE 2 Preview: Vielversprechendes Open-World-Shooter-Erlebnis für den heimischen Sprengmeister?

Den vierstündigen Livestream könnt ihr euch nachträglich ansehen. Wir haben ihn an dieser Stelle für euch eingebunden. „RAGE 2“ erscheint bereits am 14. Mai 2019 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One.