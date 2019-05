RAGE 2 - Bethesda veröffentlicht offiziellen Launch-Trailer, hier ansehen!

Bethesda hat sich id Software und die Avalanche Studios geschnappt und ein „RAGE“-Sequel produziert. Das Ergebnis könnte auf den ersten Blick vielversprechender nicht sein. Heute ist der offizielle Launch-Trailer erschienen und das Spiel feiert bereits in der kommenden Woche den offiziellen Release.

Nicht mehr lange, dann erscheint der neue Action-Shooter RAGE 2 von Bethesda, der die Spieler in eine Ödlandumgebung voller todbringender Mutanten und Gesetzlosigkeiten entführt. Doch auch wenn das Spiel erst final in der nächsten Woche erscheint, gibt es schon heute einen offiziellen Launch-Trailer, der euch nochmal so richtig heiß auf das Geschehen machen soll.

Launch-Trailer hier ansehen!

Im neuen Trailer sind neben zahlreichen Eindrücken aus dem Spiel unter anderem General Cross zu sehen, den Anführer der Obrigkeit, der als „Riesen-Cyborg-Arschloch“ vorgestellt wird. Insgesamt nimmt sich der Titel an einigen Stellen ganz offensichtlich nicht so ganz ernst, was sich positiv auf den generellen Humor des Spiels auswirken könnte. Aber seht am besten selbst:

Ihr merkt also schnell, dass Bethesda hier mit dem „RAGE“-Sequel gehörig auf die Kacke haut. Der Protagonist wird kein Stein auf dem anderen lassen, während er durch das postapokalyptische Ödland stampft - ausgerüstet mit den schlagkräftigsten Argumenten aus dem Hause id Software. Das altbekannte Shooter-Gameplay der DOOM-Macher paart sich also mit der Expertise der Open-World-Spezialisten der Avalanche Studios.

Und wie das uneheliche Kind am Ende bei den Spielern ankommt, werden wir schon in der nächsten Woche erfahren. Ihr könnt „RAGE 2“ schon jetzt vorbestellen.

Das Spiel erscheint am 14. Mai 2019 für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One. Unsere Vorschau zu „RAGE 2“ könnt ihr schon jetzt vorab lesen. Wir verraten euch, was ihr vom kommenden Action-Spektakel erwarten dürft:

