Quantic Dream - David Cage spricht über die Trennung von Sony und die Zukunft des Studios

In einem Interview hat David Cage, Leiter und Gründer von Quantic Dream, über die beendete Exklusiv-Partnerschaft mit Sony und über die Zukunft des Studios gesprochen.

Seit 23 Jahren existiert Quantic Dream bereits und zwölf Jahre davon arbeitete das Pariser Entwicklerstudio ausschließlich mit Sony zusammen. Allerdings haben die Macher von Beyond: Two Souls oder Detroit: Become Human inzwischen eigene Zukunftsvorstellungen und haben sich vor einigen Monaten von Sony getrennt. Über die genauen Gründe sprach nun Studio-Leiter David Cage in einem Interview mit GameReactor.

Der Anfang einer neuen Reise

Nach den vielen Jahren der Zusammenarbeit entwickelte das Studio nun offenbar den Wunsch sein eigener Publisher zu werden, um eigene Wege zu gehen und seine Spiele mehr als nur einer Plattform zur Verfügung zu stellen. Eine der ersten Maßnahmen dafür war die Veröffentlichung von Heavy Rain für den PC im Epic Game Store. Weiterhin erklärt Cage:

"Ich denke, es ging für uns darum, eine neue Reise anzutreten, und wir fühlten uns bereit dafür. Als wir die Leute von NetEase trafen, wussten wir, dass sie die richtigen Leute waren, die unsere Vision verstanden und uns dabei unterstützen konnten, diese zu verwirklichen."

Ein unabhängiges Multi-Franchise-Unternehmen

Denn Anfang des Jahres hat der chinesische Publisher NetEase in das Kapital von Quantic Dream investiert, um das französische Studio bei der Entwicklung und selbstständigen Veröffentlichung zukünftiger Spiele zu unterstützen. Hierbei soll es jedoch nicht nur um eine finanzielle Förderung gehen, wie Cage in einem anderen Interview bereits im Januar verriet:

„Die Zukunft eines Studios ist geprägt von Visionen und den Mitteln zu ihrer Verwirklichung, aber auch von der Suche nach Partnern, mit denen Sie Synergien schaffen können, um gemeinsam etwas aufzubauen und gleichzeitig bei Ihren Entscheidungen unabhängig zu bleiben.“

Hierbei soll es künftig wohl um mehr als die für Quantic Dream typische Entwicklung interaktiver Story-Telling-Spiele gehen. Offenbar existieren einige Ideen für Mobile-Games, die das Studio mit Hilfe von NetEase und deren Erfahrung auf dem asiatischen Markt umsetzen wollen.

Was haltet ihr von den Zukunftsplänen von Quantic Dream? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.