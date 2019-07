Quantic Dream - Arbeitet das Studio am nächsten AAA-Spiel?

Die Gerüchteküche brodelt schon länger, doch jetzt offenbaren sich Hinweise, die tatsächlich darauf hindeuten, dass Entwickler Quantic Dream derzeit in der Produktion eines neuen AAA-Projekts steckt.

Vor einigen Monaten trennte sich das Studio Quantic Dream nach 12 Jahren Zusammenarbeit von Sony. Das heißt, es gibt künftig keine weiteren Exklusivspiele für die PlayStation. Das Unternehmen gab an, es wolle seinem eigenen Weg folgen und verschiedene Richtungen erkunden. Zudem möchte man mehr als nur ein Spiel gleichzeitig entwickeln.

Quantic Dream David Cage spricht über die Trennung von Sony und die Zukunft des Studios

Nun scheint die Zeit gekommen zu sein, denn es gibt Hinweise darauf, dass sich Quantic Dream der Produktion eines neuen Projekts angenommen hat und nun an den Erfolg von Titeln wie Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human anknüpfen möchte.

Jobanzeigen deuten auf ein AAA-Spiel hin

Um an einem Projekt zu arbeiten, bedarf es zahlreicher Mitarbeiter, die Quantic Dream derzeit über Stellenausschreibungen online sucht. Besetzt werden sollen dabei all jene Positionen, die für die Produktion eines aufwendigen Spiels benötigt werden.

Steam Neue experimentelle Features angekündigt, Teil der neuen Steam Labs

Wenn man sich an der Stellenausschreibung orientiert, kommt einem der Gedanke, dass es sich erneut um ein interaktives Drama mit besonderem Fokus auf einen weitreichenden Erzählstrang handelt. So heißt es zum Beispiel:

„Als Senior Writer sind sie mitverantwortlich für die Entwicklung der übergreifenden Erzählung eines AAA-Erlebnisses“.

Was genau das bedeutet, bleibt allerdings noch abzuwarten. Wir halten euch bei PlayCentral auf dem Laufenden. Was wünscht ihr euch denn für ein neues Quantic Dream-Spiel? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.