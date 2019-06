PUBG - Neues Studio arbeitet an einem Spin-Off des Battle-Royale-Spiels

Wem bisher zu wenig Story in PUBG vorhanden war, kann sich auf den kommenden Ableger zum Spiel freuen, in dem es um mehr als nur gegenseitiges Ausradieren gehen soll. Denn mit dem neu gegründeten Studio Striking Distance wird gerade eine erzählerische Version des Batte-Royale-Shooters umgesetzt.

Die PUBG Corp ließ in einem Youtube-Video vor einigen Tagen das dafür neu gegründete Entwicklerstudio vorstellen – und das von niemand Geringerem als Glen Schofield. Sollte euch dieser Name kein Begriff sein, dann doch sicher Titel wie Dead Space oder Call of Duty, für dessen Entstehung er und das von ihm gegründete Studio Sledgehammer Games (mit)verantwortlich ist.

Als Leiter des neuen PUBG-Studios möchte er nun ein wenig mehr Geschichte in das Universium von „Playerunknown's Battlegrounds“ bringen, wie er auf Twitter verkündet:

The only thing I can say now is that I’m not working on a sequel to PUBG, but an original narrative in the PUBG universe.