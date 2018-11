PUBG - Microsoft verspricht große Neuigkeiten

Microsoft wird am kommenden Samstag, den 10. November das X018-Fan-Event in Mexiko City abhalten. Wie das Unternehmen nun mitteilte, dürft ihr euch über spannende Neuigkeiten zu PUBG freuen.

PUBG Koreanisches Rating-Board deutet auf PS4-Release

Das X018 feiert als Fan-Event für Xbox-Fans auf der ganzen Welt in diesem Jahr sein Comeback. Laut offiziellen Angaben dürft ihr euch am Wochenende über einige spannende Neuerungen freuen, welche auch den Battle-Royale-Shooter PUBG betreffen.

Dies kündigte Microsoft nun zumindest via Twitter an. Für PUBG könnten die Neuigkeiten die geleakte Schneekarte „Insel Dihor“ betreffen, die nun offiziell angekündigt werden könnte. Auch der brandneue Conquest-Spielmodus könnte möglicherweise endlich bestätigt werden.

Tune in to #X018 at 3 PM CT November 10 for:

🐔Big #PUBG news

🏹The Forge expansion for Shadow of the #TombRaider

🧟#StateofDecay2 updates

👀And more exclusive lookshttps://t.co/II5cAODlxn pic.twitter.com/7P0csGpVba