PUBG - Kollaboration mit DC Comics angekündigt

Auf dem offiziellen Twitter-Account kündigten die Entwickler eine Zusammenarbeit mit DC Comics zu PUBG an. Zwei neue Skins zum Kinofilm Suicide Squad werden in Kürze als DLC erscheinen.

PUBG Microsoft verspricht große Neuigkeiten

Die Zusammenarbeit umfasst zwei neue Skins, die in Kürze für PUBG erscheinen werden. Dabei handelt es sich um die Varianten des Jokers und seiner besseren Hälfte Harley Quinn, wie sie im Kinofilm Suicide Squad aus dem Jahr 2016 zu sehen waren. Natürlich wartet der Joker mit dem "Damaged"-Tattoo auf der Stirn auf, während Harley als "Daddys Lil Monster" in die Schlacht zieht.

Wie teuer die Skins sein werden und ob im Rahmen der Zusammenarbeit vielleicht noch weitere Outfits erscheinen werden, verriet Entwickler PUBG Corp nicht. Einen ersten Ausblick auf das dynamische Duo liefert der Trailer im Ankündigungs-Tweet.

"Ok, honey. It's me and you."



Live on and play as two of your favorite Suicide Squad heroes, the Joker and Harley Quinn. Coming soon. pic.twitter.com/NWZhXaPBMz