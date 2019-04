PUBG - Hat 2018 nahezu 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generiert

Jüngst sind die Umsatz und Gewinnzahlen zu „PUBG“ bekannt geworden. Mit einer Milliarde US-Dollar Umsatz gelingt es der PUBG Corporation immer noch, enorm viel Geld aus dem Battle-Royale-Genre zu schlagen.

Einmal mehr beweisen die Mitbegründer des heutigen Battle-Royale-Genres, dass hier eine Menge Geld zu holen ist. Jüngst sind die Umsatz- und Gewinnzahlen von PUBG bekannt gegeben worden - und sie können sich durchaus sehen lassen.

Fortnite Prinz Harry will Shooter verbieten, erklärt es für jugendgefährdend

PUBG mit einer Milliarde US-Dollar Umsatz

So wurde das PUBG-Projekt („Playerunknown's Battlegrounds“) in die PUBG Corporation von Bluehole, Incorporation vor geraumer Zeit ausgegliedert, die nun als eigenständiges Entwicklerstudio und sogar als Vermarkter fungieren.

Die Zahlen von m.sports.naver.com via Branchenanalyst Daniel Ahmad sprechen eine klare Sprache. So hat die PUBG Corporation 2018 rund 920 Millionen US-Dollar eingenommen, wovon 310 Millionen US-Dollar als Gewinn zu verbuchen sind.

Diese Zahl spalten sich in folgende Umsatzkategorien auf:

PC: 790 Millionen US-Dollar

Mobile-Markt: 65 Millionen US-Dollar

Konsolen - 60 Millionen US-Dollar

Außerdem gilt es zu erwähnen, dass 53 Prozent des Umsatzes im asiatischen Raum generiert wurden. An den Zahlen wird wieder sehr deutlich erkennbar, dass das Thema Battle Royale noch lange nicht vom Tisch ist. Die Umsatzzahlen bei Epic Games haben nochmal eine ganz andere Dimension, die an die 3 Milliarden US-Dollar Gewinn in 2018 herangekommen sind mit Fortnite:

Fortnite 3 Milliarden Dollar Profit in 2018