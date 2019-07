Psychonauts 2 - Publisher-Wechsel und Verschiebung auf 2020

Im Rahmen der Übernahme von Double Fine Productions durch Microsoft ist Starbreeze als Publisher von „Psychonauts 2“ raus. Damit einher geht eine Verschiebung des Spiels auf das nächste Jahr.

Das 2015 angekündigte Action-Adventure-Sequel Psychonauts 2 hat einen Publisher-Wechsel hinter sich. Statt des ohnehin angeschlagenen Unternehmens Starbreeze fungiert nun Microsoft als Vertrieb. Der Konzern hat die Spieleschmiede Double Fine Productions kürzlich übernommen.

Release auf 2020 verschoben

Die neue Firmenmutter scheint derweil mit dem aktuellen Entwicklungsstand noch nicht zufrieden zu sein, wurde doch gleichzeitig der Release-Termin von „Psychonauts 2“ auf das Jahr 2020 verschoben. Ursprünglich sollte der Titel noch in diesem Jahr erscheinen.

Wer nun befürchtet, dass Microsoft die Veröffentlichung auf PlayStation 4 oder anderen Systemen verhindern wird, darf aufatmen: Laut Entwickler ändere sich an den bisher genannten Zielplattformen (PC, PS4, Xbox One) nichts.

„Psychonauts 2“ ist der Nachfolger zum 2005 veröffentlichten Überraschungs-Hit und wurde via Crowdfunding-Kampagne bei Fig finanziert. Gut 3,9 Millionen US-Dollar kamen bis dato zusammen. Mit Microsoft im Rücken dürfte es an Finanzmitteln aber nun so oder so nicht mehr mangeln.

Aktuelles bewegtes Gameplay-Material ist im nachfolgenden E3-Trailer zu sehen.