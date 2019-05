Psychonauts 2 - Gameplay-Enthüllung für E3 2019 angekündigt

Endlich gibt es ein Lebenszeichen von „Psychonauts 2“. Das Jump-and-Run wird nach der Bestätigung vor knapp vier Jahren auf der E3 2019 vertreten sein. Tim Schafer, Jack Black und Double Fine Productions werden in Los Angeles erstmals Gameplay aus dem Spiel zeigen.

14 Jahre nach der Veröffentlichung des preisgekrönten Vorgängers ist der 3D-Plattformer Psychonauts 2 offenbar endlich vorzeigbar. Auf der E3 2019 wollen die Macher erstmals Gameplay aus dem Spiel zeigen.

Psychonauts 2 Double Fine kündigt Nachfolger an

Psychonauts 2 auf der E3 2019

Der Vorgänger gehörte im Jahr 2005 zu den besten Spielen auf der Xbox, später folgten Umsetzungen für PC und PlayStation 2. 2015 kündigten Tim Schafer und die Double Fine Productions den Nachfolger „Psychonauts 2“ mit einem ersten kurzen Trailer an.

Doch seither wurde es ruhig um das Spiel. Neue Informationen, Bilder oder gar Videos gab es nicht. Erst auf den Game Awards 2018 präsentierte sich das Spiel erstmals in einem kurzen Video.

Wie der offizielle Twitteraccount der E3 bestätigt hat, wird das Spiel im Juni in Los Angeles zu sehen sein. Tim Schafer und Schauspieler Jack Black werden „Psychonauts 2“ auf einem Panel des E3 Coliseums präsentieren und erstmals Gameplay aus dem Spiel zeigen.

Moderiert von Game Awards-Host Geoff Keighley werden dann eine Reihe von Panels, Diskussionen und speziellen Events zu sehen sein. Das E3 Coliseum wird vom 11. bis zum 13. Juni 2019 stattfinden, ob es eine Liveübertragung gibt, ist allerdings noch unklar.

„Psychonauts 2“ befindet sich derzeit für PC, PlayStation 4 und Xbox One in Entwicklung und soll noch in diesem Jahr erscheinen. Im Third-Person-Plattformer schlüpft ihr in die Haut von Raz, der dank seiner psychischen Kräfte in die Köpfe anderer springen kann und auf Psi-Kräfte wie Telekinese, Pyrokinese oder Levitation zurückgreift.

