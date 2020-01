PS5 & Xbox Series X - Die PS5 wird laut Analysten den erfolgreicheren Launch haben

Laut einem Branchenanalysten wird die PS5 den erfolgreichen Launch erfahren und die Xbox Series X abhängen. Zudem gibt es Vermutungen, dass Microsoft mit zwei Xbox-Modellen zum Ende des Jahres auftrumpfen soll.

Ende des Jahres 2020 beginnt der große Konsolenkrieg zwischen Microsoft und Sony, wenn beide Konzerne ihre neuen Gaming-Flaggschiffe in den Handel bringen. Laut einem Branchenanalysten wird Sony mit der PS5 gegenüber der Xbox Series X von Microsoft allerdings die Nase vorn haben.

PS5 wird erfolgreicher als Xbox Series X, meint Analyst

Wie der IHS Markit Analyst Piers Hardings-Rolls schätzt, wird die PS5 den erfolgreicheren Launch im Vergleich zur Xbox Series X haben. So soll sich die PS5 im Jahr 2020 öfter verkaufen als der direkte Konkurrent.

Zudem geht der Analyst davon aus, dass beide Next-Gen-Konsolen höhere Verkaufszahlen erzielen als ihre direkten Vorgänger – die PS4 und Xbox One im Jahr 2013. Bekanntlich zeigt sich schon in der Current-Gen die PS4 deutlich erfolgreicher als die Xbox One und konnte sich bis heute mehr als doppelt so oft verkaufen.

Welche Faktoren führen zum Erfolg?

Unter den Faktoren, die die stärksten Auswirkungen zum Erfolg der kommenden Konsolen besitzen, nennt Harding-Rolls vor allem die Abwärtskompatibilität, Markentreue und den Publikumswechsel. So erwartet Harding-Rolls einen geringen Anteil an Leuten, die die Marke wechseln würden, was dem größeren Erfolg der PS5 zuspräche.

Preisvermutung und Microsofts zweigleisiger Plan

Von beiden Next-Gen-Konsolen ist der jeweilige Preis noch nicht bekannt. Harding-Rolls geht jedoch davon aus, dass die PS5 und Xbox Series X einen sehr ähnlichen Preis haben werden, der bei über 399 US-Dollar liegen wird.

Allerdings könnte Microsoft zweigleisig fahren und zwei Modelle auf den Markt bringen: Neben der herkömmlichen Version könnte demnach noch eine günstigere, schwächere Xbox Series X zum Launch erscheinen. Laut Harding-Roll würde Sony beim PS5-Release von solch einer Taktik eher absehen.