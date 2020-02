PS5 & Xbox Series X - Laut Ubisoft seien fast alle alten Games auf den Next-Gen-Konsolen spielbar

Dass die PS5 und Xbox Series X abwärtskompatibel sein werden, wurde bereits offiziell von den Publishern bestätigt. Doch wie weit diese Abwärtskompatibilität reicht, ist noch ungewiss. Womöglich weiß Yves Guillemot, CEO von Ubisoft, aber mehr darüber.

Ubisoft entwickelt bereits einige Spiele für die beiden kommenden Next-Gen-Konsolen und so weiß der französische Publisher einiges über die jeweilige Leistung der PS5 und Xbox Series X. Der Kopf des Unternehmens, Yves Guillemot, äußerte sich nun zur Abwärtskompatibilität.

Fast alle alten PlayStation- und Xbox-Games spielbar?

So sagt Guillemot aus, dass fast alle alten PS- und Xbox-Spiele auf den beiden Next-Gen-Konsolen spielbar seien:

„Die Konsolen [PS5 und Xbox Series X] werden fast den gesamten Back-Katalog der vorhergehenden Konsolen ausführen. Es wird etwas Neues in der Industrie sein. Es wird den alten Generationen helfen, auch in den kommenden Jahren große Konsolen auf dem Markt zu bleiben.“

Das wäre natürlich ein fabelhaftes Feature, wenn es sich derart umfangreich gestalten sollte. Allerdings sollte man Guillemots Worte zu diesem Zeitpunkt noch nicht unbedingt für bare Münze nehmen. Einerseits ist unklar, ob er sich wirklich auf alle vorangegangen PlayStation- und Xbox-Konsolen bezieht oder doch nur auf die PS4 und Xbox One.

Xbox-Chef testet zurzeit viele Titel

Xbox-Chef Phil Spencer äußerte sich dazu ebenfalls und gibt bekannt, dass er aktuell zahlreiche Titel testet, um festzustellen, ob sie auf der Xbox Series X funktionieren. Er erwartet, dass alle Xbox One-Titel sowie die auf der Xbox One unterstützten Xbox 360-Games auf der Xbox Series X laufen. Zahlreiche Games würden dies bereits tun, jedoch nicht alle. Also ist in diesem Zusammenhang noch nichts vollends sicher.

Was die PS5 betrifft, so gibt es ebenfalls seit Längerem Gerüchte darüber, dass sich die Abwärtskompatibilität bis auf die Ur-PlayStation erstreckt. Hierzu fehlen allerdings noch offizielle Angaben von Sony. Bislang wurde nur eine Abwärtskompatibilität zu PS4-Games bestätigt.