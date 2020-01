PS5 & Xbox Series X - Ehemaliger Xbox-Mitarbeiter zieht PlayStation 5 vor

Das Spielejahr 2020 steht ganz im Zeichen der Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X, die zum Jahresende erscheinen werden. Jetzt machte ein ehemaliger Microsoft-Mitarbeitet mit einer pikanten Aussage auf sich aufmerksam – denn er zieht die Sony-Konsole vor.

Das noch junge Jahr 2020 hält für uns Spieler etliche Highlights parat, doch gefühlt warten sowieso alle auf das Erscheinen der Next-Gen-Konsolen PS5 & Xbox Series X. Via Twitter verriet nun ein ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter, welche Konsole er wählen wird.

Ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter tendiert zur PlayStation 5

Niemand Geringeres als Mike Ybarra, ehemaliger Vize-Präsident der Xbox-Sparte bei Microsoft überraschte auf Twitter mit einer pikanten Aussage, nachdem er den Redmonder Konzern im Oktober 2019 nach über 20 Jahren verlassen hatte.

Auf die Frage eines Streamers, welche Next-Gen-Konsole seine Follower denn kaufen würden, klinkte sich Ybarra ein und teilte mit:

„PS5. Ich werde Xbox-Exklusivtitel auf dem PC spielen. Ich wünschte, sie wären alle auf dem PC spielbar!“

Der Grund ist der Xbox Game Pass

Eine Aussage, die man von einem ehemaligen Microsoft-Mitarbeiter so vermutlich nicht unbedingt erwarten würde. In einem weiteren Tweet verriet Ybarra allerdings, warum er sich so entscheiden würde:

„Aus wirtschaftlicher Sicht macht es aus meiner Sicht für Xbox mehr Sinn, wenn ich ein Game Pass-Abonnent bin (was ich für den PC sein werde) anstatt die Konsole zu kaufen. Die Game Pass-Strategie ist schlau. Es ist doch egal wo ich spiele, so lange ich in der Welt von Xbox spiele.“

Ganz Unrecht hat Ybarra damit nicht. Schon jetzt erscheinen die wichtigsten Exklusivtitel der Xbox One direkt zum Release im Xbox Game Pass und meist sogar zeitgleich auf PC und Konsole. Es ist davon auszugehen, dass das mit der Xbox Series X nicht anders aussehen dürfte. Der Launchtitel Halo Infinite geht beispielsweise denselben Weg.