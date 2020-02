PS5 & Xbox Series X - Coronavirus könnte Auswirkungen auf den Launch haben

Der Coronavirus sorgt für Beeinträchtigungen in diversen Produktionsstandorten Chinas. Das betrifft bereits die Nintendo Switch und wohl auch das nächste iPhone. Wie steht es um die PS5 und Xbox Series X? Gerät der Launch der beiden Next-Gen-Konsolen in Gefahr?

Der Coronavirus ist in den Medien zurzeit allgegenwärtig und die Auswirkungen machen sich immer mehr in der Wirtschaft bemerkbar. Die Epidemie, die im chinesischen Wuhan ausgebrochen ist und weite Teile der Welt plagt, könnte jetzt den Launch der PS5 und Xbox Series X in Gefahr bringen.

Launch der PS5 und Xbox Series X gefährdet?

Die beiden Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft sollen im Herbst 2020 erscheinen. Dieser Release-Zeitraum könnte aufgrund des Coronavirus noch nach hinten verschoben werden oder Engpässe bei der Bereitstellung der Konsolen entstehen.

China als wichtigster Produktionsstandort

Der Großteil der Spielkonsolen wird in China produziert, das Land zählt als wichtigster Produktionsstandort für die Technik-Industrie. 2018 kamen 96 Prozent aller Videospielkonsolen, die in die USA importiert wurden, aus China.

iPhone, Nintendo Switch und Co: Bereits erste Verzögerungen zu erwarten

Zum aktuellen Zeitpunkt hat der Virus über 560 Todesopfer gefordert und 28.000 Infizierte zu verzeichnen. In Folge daraus setzt der Manufaktur-Gigant Foxconn zahlreiche Arbeiter in Quarantäne. Laut Nikkei Asian könnte demzufolge der Release des nächsten iPhones durch den Virus betroffen sein.

Auch im Gaming-Bereich sind die Auswirkungen bemerkbar: So kündigte Nintendo Beeinträchtigungen in der Produktion von Nintendo Switch-Konsolen aufgrund der Epidemie an. Zudem wurde die Switch-Version von The Outer Worlds nun wegen des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben. Genauso kann die Produktion der PS5 und Xbox Series X beeinträchtigt werden.

"96% of video game consoles imported into the U.S. in 2018 were produced in China. Whilst companies such as Nintendo have moved some manufacturing abroad, China still accounts for the majority.” @ZhugeEX https://t.co/oMGKTNbj2y — Ryan Browne (@Ryan_Browne_) February 6, 2020

Der Coronavirus breitet sich immer weiter aus und das in einer rasanten Geschwindigkeit. Wir halten euch auf dem Laufenden, falls sich Sony und Microsoft offiziell über den Produktionsstand ihrer neuen Konsolen äußern.