PS5 & Xbox Scarlett - Rage 2- und Just Cause-Studio arbeitet an Next-Gen-Spiel

Avalanche Studios, die zuletzt an RAGE 2 gebastelt haben und für die explosive Action in Just Cause verantwortlich sind, arbeiten einer Stellenausschreibung zufolge bereits an einem Titel für die PS5 und Xbox Scarlett.

Die neue Generation

Was genau für die neue Konsolen-Generation geplant ist, ist bislang noch völlig unbekannt. Doch es gibt Hinweise auf ein Next-Gen-Spiel, die auf ein Jobangebot zurückzuführen sind. Das AAA-Studio sucht einen „Build Engineer für die nächste Konsolen-Generation“.

Im Detail suchen sie Verstärkung fürs Team in New York. Das neue Team soll hier eine komplexe Code-Basis für diverse Plattformen aufbauen und managen, genauso wie große Mengen an Daten.

Es scheint sich um ein ambitioniertes Projekt zu handeln, sie möchten wohl das Maximum aus der neuen Konsolen-Generation herausholen. Ein paralleles Ausschreiben deutet auf die Suche nach einem „Engine Programmer“, der über tiefgehende Kenntnisse in Hinsicht auf Game-Engine-Architektur und „Next-Gen-Konsolen-Architektur sowie zukünftige Architektur-Trends“ verfügen muss.

Bei beiden Jobausschreibungen wird explizit für die nächste Konsolengeneration gesucht. Wir dürfen also gespannt sein, was die Sprengmeister bei Avalanche demnächst aus dem Hut zaubern für die PlayStation 5 und Xbox Scarlett.

