PS4 Pro - Nur 233 Euro bei MediaMarkt, neuer Bestpreis

Kurz nach Weihnachten haut MediaMarkt ein unschlagbares Angebot für die PS4 Pro raus. Für nur 233 Euro erhaltet ihr die leistungsstarke Konsole zum absoluten Bestpreis.

Na, wart ihr zu Weihnachten artig? Falls ihr euch über einen Geschenkgutschein freuen durftet, wird der kommende Freitag euer Glückstag sein: Dann ist die PS4 Pro zum unschlagbaren Bestpreis von 233 Euro bei MediaMarkt im Angebot!

Richtig gehört, die leistungsstarke PS4 Pro wird am 27. Dezember 2019 zwischen 7 und 10 Uhr gerade einmal 233 Euro kosten. Nur zum Vergleich, der aktuell niedrigste Preis liegt bei 299 Euro.

Die PS4 Pro wird bei MediaMarkt als Teil des „Frühshoppen“-Angebots im angegebenen Zeitraum nur in den MediaMarkt-Filialen derart günstig erhältlich sein und nicht online. Dafür ist die Aktion bundesweit, also in allen 275 deutschen Märkten gültig.

Im vergangenen Jahr existierte schon einmal die „Frühshoppen“-Aktion, die am selben Abend von der „Spätshoppen“-Aktion online wiederholt wurde. Möglicherweise wird man die PS4 Pro am späten Freitag auch auf der MediaMarkt-Website für nur 233 Euro kaufen können. Dies ist bislang aber noch nicht bestätigt.

