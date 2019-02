PS Vita - Produktion wird endgültig eingestellt

Sony hat angekündigt, die Produktion der PlayStation Vita in Japan bereits in Kürze einstellen zu wollen. Weitere Modelle der Handheld-Konsole sollen nicht länger hergestellt werden. Japan gilt als das letzte Land, in dem sich das Gerät einigermaßen solide verkaufte.

Bereits in Kürze wird die Produktion der PlayStation Vita auch in Japan endgültig eingestellt. Innerhalb der kommenden Monate soll der vollständige Produktionsstopp erfolgen, wie auf der offiziellen Website mitgeteilt wurde.

Die Auslieferung der beiden letzten verbliebenen Modelle, PCH-2000 ZA11 (PS Vita Black) und PCH-2000 ZA23 (PS Vita Aqua Blue), solle im Zuge dessen ebenfalls beendet werden.

PS Vita gilt als Flop

Sony nennt zwar keinen exakten Termin, allerdings sollte es maximal zwei Monate dauern, bis das Ende der PS Vita endgültig besiegelt ist. Als die PlayStation 3 eingestellt wurde, erschien ein entsprechender Hinweis zwei Monate zuvor an selber Stelle.

Die PS Vita erschien erstmals im Dezember 2011 und konnte seither nur in wenigen Regionen Fuß fassen. In Europa und Amerika gilt die Konsole als Flop, in Japan wurden bis heute immerhin knapp 6.000.000 Geräte ausgeliefert. Zuletzt waren es knapp 1.500 Modelle wöchentlich.

PS Vita Sehr wahrscheinlich kein Nachfolger in Planung