Project L - Riot Games arbeitet an Prügelspiel-Ableger zu League of Legends

Auf der Las Vegas-Messe EVO 2019 hat Riot Games einige Neuheiten vorgestellt. Eine davon ist ein klassisches Prügelspiel, das im Universum von „League of Legends“ angesiedelt sein wird und sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet.

Die in Los Angeles ansässige Spieleschmiede Riot Games hat mit League of Legends (kurz: „LoL“) einen der erfolgreichsten MOBA-Titel am Start. Das Spiel kann sich inzwischen mit über 100 Millionen aktiven Nutzern pro Monat brüsten. Die Entwickler ruhen sich jedoch nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern planen andere eigenständige Projekte. Eines davon ist ein Prügelspiel, das im Rahmen der US-Messe EVO 2019 gezeigt wurde.

Besonders viele Informationen hat Riot Games noch nicht zum Projekt verkündet. Es soll sich allerdings im Kern an klassischen Genrevertretern (etwa Street Fighter) orientieren und das Ganze mit neuen Ideen würzen.

Als Setting wird das Universum von „League of Legends“ dienen, wobei konkrete Details zu Charakteren, Fertigkeiten, Levels, Plattformen und anderen Aspekten noch ausstehen. Erste bewegte Eindrücke existieren jedoch schon und sind im Video unter dieser Meldung zu sehen.

Mit dem 2016 von Riot Games übernommenen Studio Radiant Entertainment, das vormals bereits an einem F2P-Fighting-Game arbeitete, hat man übrigens mutmaßlich die nötige Genre-Expertise an Bord. Bleibt abzuwarten, wie gut das Potenzial genutzt wird.