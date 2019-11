Project Cars 2 - Codemasters kauft Entwickler für 30 Millionen US-Dollar

Codemasters hat angekündigt, die Slightly Mad Studios für 30 Millionen US-Dollar übernehmen zu wollen. Damit soll das eigene Rennspiel-Portfolio noch weiter gestärkt werden.

Da finden zwei zusammen, die zusammengehören: Der auf Rennspiele spezialisierte Entwickler und Publisher Codemasters hat die Übernahme der ebenfalls auf Rennspiele spezialisierten Slightly Mad Studios angekündigt.

Für einen Kaufpreis von 30 Millionen US-Dollar wird das gesamte Studio in die Codemasters-Unternehmensgruppe integriert, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle 150 Mitarbeiter in London sowie Singapur werden im Zuge dessen übernommen.

Drei Spiele in Entwicklung

Die Slightly Mad Studios sind vor allem für ihre Project CARS-Titel bekannt, die gerade unter Rennspiel-Fans für Freude sorgten. Durch die Akquisition erhofft sich Codemasters eine Stärkung des eigenen Portfolios, das momentan unter anderem aus DiRT und F1 besteht. International gilt Codemasters als Marktführer des Genres.

Derzeit arbeiten die Slightly Mad Studios an insgesamt drei Projekten:

Project CARS Go, ein Mobile-Ableger

Ein Titel, basierend auf einem Hollywood-Blockbuster, vermutlich Fast & Furious

Ein dritter Ableger eines hauseigenen Franchises, vermutlich Project CARS 3