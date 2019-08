Predator: Hunting Grounds - Weltpremiere während der Opening Night Live der gamescom

Außer dem Reveal-Trailer zu „Predator: Hunting Grounds“ gab es noch nicht viel zum asynchronen Multiplayer-Spiel zu sehen, doch schon bald folgt wohl erstes Ingame-Material.

Vor einiger Zeit während einer State of Play von Sony wurde angekündigt, dass ein neuer asymmetrischer Multiplayer-Shooter in Produktion gegangen ist. Es handelt sich hierbei um Predator: Hunting Grounds, das gleich von mehreren Studios (Sony, Illfonic, Fox) entwickelt wird.

Weltpremiere auf der gamescom Opening Night Live

Aber was ist „Predator: Hunting Grounds“ überhaupt? In dem PS4-Spiel wird ein Team ausgesandt, um den Predator zu jagen – oder jagt der Predator viel mehr die Marines? Ähnlich wie in „Evolve“ schlüpft einer in die Rolle des Predators, während die Mitspieler als Marines auf das Schlachtfeld treten. Schließlich liegt es an euch, wer siegreich aus dieser Jagd hervorgehen wird. Die Marines sollen jedenfalls noch einige andere Missionsziele verfolgen können.

Der erste Trailer hat bereits gezeigt, dass sich das Spielprinzip ein wenig an den Film „Predators“ anlehnt, in dem ein Trupp Menschen durch den Jungle streift und versucht, der feindlichen Umgebung zu trotzen. Schon bald wird klar, dass sie sich inmitten eines „Hunting Grounds“ befinden und dass eine mächtige Spezies diese Jagdgründe aufsucht, um eine neue Generation an Kriegern auszubilden. Demnach entpuppen sich die Menschen als entsprechende Beute. Ein direkter Zusammenhang zum Film ist allerdings eher unwahrscheinlich.

Viel mehr ist zum Spiel noch nicht bekannt, jedoch wird es schon bald neues Ingame-Material geben. Geoff Keighley, der Veranstalter von The Game Awards, hat nun bestätigt, dass sich eine der Weltpremieren auf „Predator: Hunting Grounds“ bezieht, das bereits 2020 veröffentlicht werden soll.

Predator: Hunting Grounds Sony kündigt neues Predator-Spiel an und veröffentlicht Trailer

Falls ihr also Neuigkeiten zum neuesten Predator-Abenteuer für die PS4 wünscht, dann schaut am kommenden Montag, den 19. August 2019 vorbei. Es gibt wohl Ingame-Szenen und möglicherweise Gameplay-Material zu sehen. Wir werden alle Meldungen der Opening Night Live für euch bereithalten.