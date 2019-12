Predator: Hunting Grounds - Neuer Trailer enthüllt festen Erscheinungstermin

Zur E3 2019 haben IllFonic und Sony den Mehrspieler-Shooter „Predator: Hunting Grounds“ angekündigt. Nun wurde ein neuer Gameplay-Trailer freigegeben, der gleichzeitig einen festen Veröffentlichungstermin enthüllt. Darüber hinaus können sich Vorbesteller des Spiels diverse Boni sichern.

Die US-Spieleschmiede IllFonic hat sich mit Friday the 13th: The Game in der Mehrspielerszene einen Namen gemacht. Nun will sie mit Predator: Hunting Grounds bekanntlich ein weiteres Film-Franchise in ein blutiges Online-Spektakel verwandeln. Ein frischer Gameplay-Trailer verrät einen festen Release-Termin.

Zeitgleich für PC und PlayStation 4 im April

Das Spiel lässt euch als titelgebender, außerirdischer Trophäenjäger den südamerikanischen Dschungel unsicher machen. Das Ziel: Eine Gruppe von Elitesoldaten, die in dem Gebiet Missionen absolviert, darunter die Eliminierung von Drogenbossen. Wahlweise könnt ihr auch in die Rolle der Militärs schlüpfen, um Einsatzziele zu erfüllen und aus den Arealen zu entkommen, bevor ihr Predator-Beute werdet.

Wie das Ganze in Aktion aussehen kann, lässt ein neuer Gameplay-Trailer erahnen. „Predator: Hunting Grounds“ soll am 24. April 2020 für PlayStation 4 und PC veröffentlicht werden. Wer sich den Titel für seinen Gaming-Rechner zulegen möchte, muss vorerst auf den Epic Games Store zurückgreifen und zahlt dort zurzeit 32,99 Euro für eine Vorbestellung. Im PlayStation Store werden 39,99 Euro fällig.

Übrigens: Jeder, der den Multiplayer-Shooter vorbestellt, erhält als Extra einen 1987er-Predator-Skin und einen Frühzugriff auf die Minikanone Ole Painless.