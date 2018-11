Polizeihubschrauber Simulator - Verbrecherjagd aus der Luft: Simulation ab sofort erhältlich

Neben verschiedenen Horrortiteln wie Pineview Drive, Obscuritas oder The Nightfall sind die Entwickler von VIS-Games vor allem für ihre Simulatoren bekannt. Gemeinsam mit Aerosoft haben die Simulationsexperten aus Paderporn nun den Polizeihubschrauber Simulator für den PC veröffentlicht. Spieler können darin den Berufsalltag einer Hubschrauberstaffel der Polizei hautnah miterleben.

Unterhalb dieser Meldung haben wir für euch den offiziellen Trailer eingebunden.

"Nach und nach übernehmen Spieler immer anspruchsvollere Aufgaben, wie Luftüberwachung, Aufklärungsflüge und sogar aufregende Verfolgungsjagden. Spannende Einsätze an den unterschiedlichsten Orten, wie zum Beispiel einem Krankenhaus, Tagebau, internationalen Flugplatz oder einem Freizeitpark mit Fahrgeschäften, sorgen für langfristige Spielfreude. Der Polizeihubschrauber kann neben der deutschen auch mit den Lackierungen anderer Länder, darunter die USA, geflogen werden. Während des Schichtsystems treffen immer wieder neue Missionen ein. Durch das Abschließen von Missionen werden weitere Funktionen im Einsatzhelikopter freigeschaltet. Zwischendurch hat der Spieler die Möglichkeit, eine Stippvisite in der begehbaren Wache zu machen", so die offizielle Beschreibung zu Polizeihubschrauber Simulator.