Pokémon - Transformiert euer Smartphone in einen Pokédex

Dank Bandai könnt ihr euer Smartphone bald in einen waschechten Pokédex transformieren! Sie produzieren endlich ein offizielles Merchandise-Produkt.

Smartphones können heutzutage eine Menge. Die kleinen Supercomputer sind ein Alltagsgegenstand bei nahezu allen Menschen in der westlichen Kultur. Doch mit der neuesten Kreation von Bandai kann euer Smartphone sogar noch etwas mehr. Und zwar aussehen wie ein Pokédex! Und wer möchte das nicht?

Bandai hat mit der Produktion eines Pokédex begonnen. Genauer gesagt mit einem Smartphone-Case, das bestimmte Handys in einen traumhaften Pokédex verwandelt. Tatsächlich scheint es wohl eine sehr hohe Nachfrage gegeben zu haben, weshalb unzählige Drittanbieter ähnliche Produkte auf dem Weltmarkt verkauft haben. Doch damit ist jetzt Schluss.

Nun hat Bandai die hauseigenen Pläne enthüllt. Das Smartphone-Case soll für das iPhone X produziert werden. Außerdem können folgende Geräte in das Case gesteckt werden:

Wichtig: Ein iPhone 6s oder ein iPhone 11 könnt ihr hingegen nicht mit dem Case verwenden.

👀 Bandai are producing an official smartphone Pokédex case...! pic.twitter.com/QxNv98CgCN