Pokémon - Teuerste Sammelkarte der Welt: Karte erzielt neuen Rekordpreis bei Auktion

Im Pokémon-Universum gibt es einen neuen Rekord. Eine Sammelkarte des Pokémon Trading Card Games hat bei einer Auktion einen Verkaufswert von 195.000 US-Dollar erzielt.

Wenn ihr denkt, ihr habt bereits viel zu viel Geld für Pokémon-Sammelkarten ausgegeben, weil ihr sie alle haben möchtet, können wir euch beruhigen. Es gibt Menschen, die noch weit mehr für ihre Sammelkarten bezahlt haben. Und einige haben sogar so viel bezahlt, dass man mit dem Geld gut und gerne auch ein Einfamilienhaus kaufen könnte.

Teuerste Pokémon-Karte der Welt

Ein Pokémon-TCG-Sammler hat eine äußerst seltene Karte verkauft und dafür sage und schreibe 195.000 US-Dollar erhalten. Dies geschah jüngst auf einer Auktion bei Weiss Auctions in New York.

Wie Tech Deal berichtet, handelt es sich um eine Version von Illustrator, genauer gesagt um Pikachu Illustrator. Hiervon soll es lediglich rund 20 bis 39 Kopien geben. Das Besondere ist zudem, dass sie nie öffentlich zum Verkauf angeboten wurden. Sie wurden lediglich auf drei Wettbewerben vergeben, die von dem japanischen Magazin CoroCoro organisiert und durchgeführt wurden.

Zuvor haben sich die besagte Karte diverse Spezialisten angeschaut, die geprüft haben, ob es sich überhaupt um eine reale Ausgabe handelt. Doch scheinbar schien alles zu stimmen. Hier seht ihr, wie die Karte aussieht:

Tatsächlich gab es dahinsichtlich bereits ein paar Verkäufe in der Welt von Pokémon, die ähnlich hohe Summen einspielten. 2016 wurde eine Pikachu Illustrator für 55.000 US-Dollar verkauft, während eine versiegelte Verpackung der Pokémon Trading Card Game First Edition in diesem Jahr für rund 70.000 US-Dollar über die Ladentheke ging.

Doch bei dem aktuellen Verkauf handelt es sich tatsächlich um einen neuen Rekord. So teuer in der Geschichte von Pokémon TCG wurde noch nie eine Karte verkauft. Bislang lag der Rekord bei einer anderen Pikachu Illustrator, die 100.000 US-Dollar einfuhr und im Jahre 2013 verkauft wurde.

Wir dürfen dem neuen Besitzer und somit dem neuen Rekordhalter also gratulieren oder gemeinsam mit dem Bankkonto des Käufers trauern. Das bleibt euch überlassen.