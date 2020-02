Pokémon - Pokémon-Vote: Wählt jetzt das Pokémon des Jahres!

Ihr könnt ab sofort am Voting teilnehmen, das das beste Pokémon ermittelt. Welches Pokémon wird in 2020 das „Pokémon of the Year“? Ihr entscheidet!

Schon bald ist es wieder so weit, der alljährliche Pokémon Day steht vor der Tür! Am 27. Februar feiern Nintendo und The Pokémon Company den ganz besonderen Tag, der mittlerweile rot im Kalender markiert wird bei allen Pokémon-Fans.

Pokémon Die Ersten sind immer die Besten

An diesem Tag erschienen im Jahre 1996 in Japan die allerersten Editionen Pokémon Rot und Pokémon Grün. Ein Tag, der wahrlich in die Geschichte der Popkultur eingehen sollte.

Und in diesem Jahr möchten die Verantwortlichen hinter der Pokémon-Marke gemeinsam mit euch feiern, passend dazu haben sie einiges vorbereitet, wie wir euch übersichtlich auflisten.

So gibt es allem voran eine große Community-Wahl. Gemeinsam mit Google suchen The Pokémon Company und Nintendo das „Pokémon of the Year 2020“.

Was muss ich über Vote-Pokémon wissen?

Wann findet die Abstimmung statt? Ihr könnt bereits teilnehmen. Schon jetzt ist es möglich, euer Lieblings-Pokémon zu wählen, denn die Wahl ist seit dem 5. Februar 2020 online und wird noch bis zum 14. Februar 2020 andauern, genauer gesagt bis um 14:59 Uhr an diesem Tag.

Ihr könnt auf Google ganz einfach „Pokémon vote“ eingeben oder noch einfacher diesem Link hier folgen. Es stehen insgesamt acht Kategorien zur Auswahl. Folgende Kategorien stehen zur Auswahl:

Kanto Johto Hoenn Sinnoh Unova, Unys, Unima, Einall, Teselia Kalos Alola Galar

Diese müsst ihr erst einmal auswählen, bevor es weiter mit dem entsprechenden Pokémon geht, die nach den Nummern aus dem Nationalen Pokédex sortiert sind. Dann müsst ihr nur noch den Vote-Button betätigen und ihr habt abgestimmt.

Wichtig ist, dass ihr lediglich eine Stimme pro Kategorie habt. Ihr könnt maximal acht Votes am Tag vergeben. Das heißt aber auch, dass ihr für euer Pokémon in einer bestimmten Kategorie nochmal an einem anderen Tag abstimmen könnt. Wenn ihr heute beispielsweise gewählt habt, könnt ihr es also morgen wiederholen, bis der Zeitraum insgesamt verstrichen ist.

Doch das war noch längst nicht alles. Falls ihr am Pokémon Day so richtig in Pokémon-Stimmung verfallen möchtet, dann schaut euch am besten den neuen Film „Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution“ an, der am 27. Februar 2020 sein Debüt auf Netflix feiert. Hier gibt es mehr Infos dazu:

Netflix Pokemon: Mewtwo Strikes Back - Evolution erscheint passend zum Pokémon-Tag

Und in Pokémon Go wird der Pokémon Day natürlich auch gefeiert mit zahlreichen Boni und Schillernden Pokémon. Hier gibt es mehr darüber:

Pokémon Go Feiert den Pokémon Day mit zahlreichen Boni und Schillernden Pokémon