Pokémon - Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX offiziell für Nintendo Switch angekündigt

Das erste „Pokémon Mystery Dungeon“ erhält mit „Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX“ ein Remake für die Nintendo Switch. Ihr könnt sogar heute schon eine Demo ausprobieren.

Die heutige Pokémon Direct startete direkt mit der Ankündigung eines neuen Pokémon-Spiels für die Nintendo Switch. The Pokémon Company und Nintendo enthüllten, dass Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX für die Nintendo-Konsole erscheinen wird.

Dabei handelt es sich um ein Remake der ersten beiden Abenteuer der Reihe – nämlich „Pokémon Mystery Dungeon: Team Blau und Team Rot“, die 2006 für den Nintendo DS und den Game Boy Advance erschienen waren.

Das Remake wartet mit einer schönen Bilderbuch-Grafik auf und präsentiert sich in einem ersten Trailer. Wie in der Reihe gewohnt, schlüpft ihr in die Rolle eines Pokémon und erkundet diverse zufallsgenerierte Dungeons, kämpft gegen andere Pokémon und führt Aufträge aus.

„Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX“ erscheint am 6. März 2020 für die Nintendo Switch. Bereits heute erscheint eine Demoversion, die euch ins Spiel reinschnuppern lässt. Den Spielstand der Demo könnt ihr auf das richtige Spiel übertragen.