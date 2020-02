Pokémon - Das neue Pokémon Home ist da und bietet ein Heim für all eure Pokémon!

Ein brandneues Feature aus dem Pokémon-Universum erwartet die Fans vergangener und zeitaktueller Pokémon-Games. „Pokémon Home“ ist da und bietet ein digitales Zuhause für all eure gefangenen Lieblinge.

Das neue Zuhause für all eure Pokémon ist da. Mit Pokémon Home bietet Nintendo ein umfangreiches Tool, mit dem ihr euch um all eure Pokémon kümmern könnt. Es sammelt alle Pokémon, die ihr aus euren Spielen an diesen Ort schickt an einem einzigen Ort. Das Hub verfügt zudem über besondere Features.

So gibt es zum Beispiel ein Globales Tauschsystem, mit dem ihr weltweit Pokémon tauschen könnt.

Und das Schöne ist, dass ihr die Pokémon nicht nur in „Pokémon Home“ sammeln und bündeln könnt. Ihr könnt sogar Pokémon, die ihr bereits in einigen Spielen gefangen habt, in ganz neue Pokémon-Spiele wie „Pokémon Schwert und Schild“ transferieren. Dies soll dann auch für zukünftige Pokémon-Spiele möglich sein.

In „Pokémon Home“ könnt ihr also bis zu 3000 Pokémon einlagern und hier zum Beispiel ihren IV-Wert einsehen. In der Zukunft soll es hier noch mehr Features geben, die die Möglichkeiten der User vergrößern.

Download ab sofort, mobile Version folgt

Ihr könnt die App ab sofort auf eurer Nintendo Switch herunterladen, eine Variante für mobile Endgeräte soll zudem folgen. Dann könnt ihr aller Voraussicht nach auch eure Pokémon aus Pokémon Go ins digitale Zuhause schicken.

Wichtig: Falls ihr Pokémon in Pokémon X und Y, Pokémon Sonne und Mond, Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir oder gar Pokémon Ultrasonne und Ultramond gefangen habt, die ihr mit „Pokémon Home“ verbinden möchtet, könnt ihr das über die sogenannte „Pokémon Bank“ tun, die für den Nintendo 3DS erhältich ist. Diese soll nun für einen Monat kostenlos angeboten werden.

Noch viel wichtiger ist jedoch eine andere Sache. Ihr müsst wissen, dass ihr Pokémon von älteren Games nur einmal transferieren könnt. Das entsprechende Pokémon kann danach also nicht mehr in das alte Pokémon-Spiel zurückkehren. Ähnliches gilt für Pokémon Lets Go Pikachu und Evoli. Wenn die Pokémon einmal ins Universum von Pokémon Schwert und Schild geschickt wurden, können sie nicht mehr nach „Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli“ zurückkehren.