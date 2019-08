Pokémon - Masters: Neues Mobile-Game ab sofort zum Download verfügbar

Seit heute ist „Pokémon Masters“ erhältlich. In dem neuen Mobile-Ableger der Pokémon-Reihe bestreitet ihr 3-versus-3-Kämpfe gegen zahlreiche Trainer aus den verschiedensten Pokémon-Spielen und versucht ein großes Turnier zu gewinnen.

The Pokémon Company bringt heute in Zusammenarbeit mit Entwickler DeNa ein brandneues Pokémon-Spiel für Smartphones heraus. In Pokémon Masters behauptet ihr euch in einer Reihe von Pokémon-Kämpfen.

Willkommen auf Passio

„Pokémon Masters“ spielt auf der künstlichen Insel Passio, auf der ein großes Turnier abgehalten wird: Die World Pokémon Masters. Dafür tummeln sich zahlreiche starke Trainer auf der Insel, gegen die ihr kämpfen müsst. Einige lassen sich sogar für euer Team rekrutieren.

Dazu gehören insbesondere Trainer, die schon in den Hauptspielen der Pokémon-Reihe aufgetreten sind. Von Arenaleitern wie Rocko oder Misty über Rivalen wie Barry bis zu Champs wie Siegfried oder Cynthia – ihr werdet vielen bekannten Gesichtern begegnen.

Die Kämpfe laufen in der App in Echtzeit ab. Euch erwartet also ein anderes Kampfsystem, als ihr es aus den Haupteditionen gewohnt seid. Ihr stellt euch ein Team aus drei Trainern zusammen und kämpf gegen andere Teams, wobei jeder Trainer nur ein Partner-Pokémon an seiner Seite hat. Zudem sind Kämpfe mit euren Freunden möglich.

Wie genau die Kämpfe in „Pokémon Masters“ ausgefochten werden und was euch im Spiel sonst noch erwartet, erfahrt ihr im Trailer:

Für iOS und Android erhältlich

„Pokémon Masters“ ist kostenlos zum Download für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Vergewissert euch, dass ihr mindestens 1,3 GB Speicherplatz übrig sowie mindestens OS 11 (bei iOS) oder OS 5.0 (bei Android) installiert habt. Im Spiel werden übrigens optionale Mikrotransaktionen angeboten.