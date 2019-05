Pokémon - Masters: Im neuen Mobile-Spiel tretet ihr gegen die berühmtesten Trainer aus dem Franchise an

In „Pokémon Masters“ werdet ihr auf zahlreiche bekannte Trainer treffen, gegen die ihr schon in den früheren Pokémon-Editionen gekämpft habt. Unter anderem werden Kämpfe gegen die Champs Siegfried, Cynthia oder Troy ausgefochten. Es werden sich jedoch noch weitere Trainer die Ehre geben.

The Pokémon Company kündigte ein neues Pokémon-Spiel für Smartphones an. In „Pokémon Masters“ kämpft ihr gegen zahlreiche, berühmte Trainer aus dem Pokémon-Franchise.

