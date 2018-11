Pokémon - Langjähriger Chef-Entwickler tritt wohl zurück

Der langjährige Pokémon-Director Junichi Masuda tritt wohl von seiner Rolle zurück. Das erklärte er in einem aktuellen Interview. Let's Go Pikachu & Evoli dürften somit seine letzten Spiele sein, die er in diesem Amt begleitet.

Seit Rot und Blau ist er an Pokémon beteiligt, seit Feuerrot und Blattgrün sogar in der Rolle des hauptverantwortlichen Directors – nun könnte Junichi Masuda zurücktreten. Das erklärte der langjährige Chef der Reihe in einem aktuellen Interview.

Es sei die Zeit gekommen, in der die jüngere Generation bei Entwickler GAME FREAK die Strippen zu ziehen beginne, so Masuda:

„Es ist wichtig, dass die jüngere Generation von GAME FREAK die Entwicklung der Pokémon-Serie übernimmt. Ich glaube, dass dies wahrscheinlich das letzte Mal sein wird, zumindest bei den Pokémon-Hauptspielen, dass ich als Director beteiligt bin.“

Die neuen Pokémon-Chefs

Nachfolger dürfte wahrscheinlich Shigeru Ohmori sein, der bereits als Director für Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir sowie Pokémon Sonne und Mond agierte. Er könnte von ‎Kazumasa Iwao unterstützt werden, der als verantwortlicher Director für Pokémon Ultrasonne und Ultramond tätig war.

Masudas letzte Spiele als Director, Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli, erscheinen am 16. November 2018. Ihr könnt ab sofort die besondere Special Edition vorbestellen:

