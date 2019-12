Pokémon - Instagram-Nutzer lässt Pokémon mit Super Mario-Figuren verschmelzen

Pokémon und Super Mario an sich sind schon sehr erfolgreiche und weltbekannte Franchises. Doch was, wenn man die Figuren miteinander fusioniert und aus zwei Universen eins macht? Das machte sich ein Fan zur Aufgabe und hat bereits über 150 Mariokemon erstellt.

Der Fantasie der Fans sind keine Grenzen gesetzt und viele besitzen ein sehr künstlerisches Talent. Mariokemon nennt sich der Künstler, der zum Beispiel Pokémon mit Gegenständen, Bewohnern und Gegnern des Pilzkönigreichs von Super Mario verschmelzen lässt und ihnen einen ganzen Instagram-Account widmet.

Pokémon Godzilla-Pokémon zählt zu den ersten Designs überhaupt

Ein bunter Mix aus mehreren Spielen

Um die Vielfalt seiner Kreationen erreichen zu können, bedient sich Mariokemon verschiedenster Spiele aus den „Pokémon-“ und „Super Mario“-Universen. So erkennt man nicht nur Figuren aus den alten Klassikern, sondern auch aus anderen Teilen wie dem RPG „Mario & Luigi: Zusammen durch die Zeit“ und Super Mario Odyssey.

Bisher hat Mariokemon 151 der Wesen erstellt, mehr sind allerdings bereits in Arbeit. Um alle seine Werke begutachten zu können, besucht seinen Instagram-Account. Welche Variation gefällt euch denn am besten und habt ihr sogar eigene Ideen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.