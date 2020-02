Pokémon - Geheimnis enthüllt: Wie sieht Tragosso unter seiner Schädelmaske aus?

The Pokémon Company hat mit dem offiziellen Merchandise zum Pokémon Tragosso nun ein echtes Mysterium aus dem Pokémon-Universum offenbart.

The Pokémon Company hat neues Merchandise veröffentlicht, das ein lang gehütetes Geheimnis lüftet. Tragosso begleitet die Pokémon-Fans bereits seit den allerersten Editionen Pokémon Rot, Blau und Grün (in Japan), doch niemand hatte bisher das wahre Gesicht des Pokémons gesehen. Bis jetzt!

Mysterium: Tragosso

In den ersten Einträgen in Rot und Blau hieß es noch:

„Dieses Pokémon trägt immer eine Schädelmaske. Niemand hat bisher sein wahres Gesicht gesehen.“

Die Verantwortlichen hinter The Pokémon Company haben das wahre Aussehen von Tragosso also in ein wahres Geheimnis gehüllt. Alles, was wir bislang sahen, war ein Schädel, den ein Tragosso auf den Kopf trägt. Wie wir wissen, handelt es sich dabei um den Schädel seiner Mutter:

„Tragosso trägt den Schädel seiner Mutter als Maske. Sein trauriges Weinen hallt darin wider.“

Der Pokémon-Eintrag aus dem Pokédex von „Pokémon Gelb“ steht so in ähnlicher Form in den meisten Spielen, die nach den initialen Editionen folgten. Spätestens aus „Pokémon Kristall“ wissen wir, dass es seine Mutter bei der Geburt verloren hat. Es ist ein trauriges Pokémon, das seine Mutter manchmal im Vollmond wiedererkennt, sie vermisst und deshalb häufig weint.

Das Mysterium, wie das Tragosso unter der Maske aussieht, wurde bis zuletzt aufrecht erhalten. Sogar in Pokémon Ultramond hieß es noch, dass niemand das Gesicht gesehen hat. Doch dies sollte sich nun ändern.

Geheimnis gelüftet: So sieht Tragosso aus

Die Webseite Pokémon Center Reviews ist zuerst darauf gestoßen, die sich unter anderem Merchandise von The Pokémon Company ansehen und ihre Gedanken mit ihrer Audienz teilen.

Jüngst haben sie sich also das neue Tragosso angesehen, das das Unternehmen kürzlich für den Verkauf freigegeben hat. Hier bei diesem offiziell lizenzierten Spielzeug kann man den Schädel abnehmen, der nur ein Teil des Spielzeugs darstellt. Darunter befindet sich eine Gesichtsform, die förmlich nahezu identisch ist mit der Schädelmaske.

So hat schließlich nicht etwa ein Videospiel oder der Anime offenbart, wie das Pokémon unter dem Schädel aussieht, sondern entsprechendes Merch. Es erinnert ein wenig an Glumanda.

