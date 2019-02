Pokémon - Funko POP mit Pikachu: Eine ganze Reihe mit zwölf Figuren angekündigt

The Pokémon Company und Funko tun sich zusammen und veröffentlichen eine neue Reihe an Figuren, die Pikachu in den Vordergrund stellt. Das Netz spekuliert, ob dies nicht sogar mit der 8. Generation in Verbindung stehen könnte, die voraussichtlich Ende des Jahres im neuen Spiel für die Nintendo Switch zu sehen sein wird.

Neue Pokémon-Reihe von Funko POP!

Im Detail haben Funko und The Pokémon Company eine neue Pikachu-Serie zu Funko POP! angekündigt, die über ein saisonales Thema verfügt. Und das Schöne daran ist, dass in jedem Monat neue Figuren folgen werden. Insgesamt wird es zwölf Figuren geben.

Die erste Pikachu-Figur lautet "One Lucky Day" und präsentiert Pikachu als Kobold. Die nächste Figur lautet "Blooming Curiosity", dann folgt "Sweet Days are Here" und im Herbst gibt es die "Surprises to Fall Fo". Hier seht ihr alle Figuren im Detail:

A Day with Pikachu: One Lucky Day

A Day with Pikachu: Rainy Day Pokémon

A Day with Pikachu: Blooming Curiosity

A Day with Pikachu: Sweet Days Are Here

A Day with Pikachu: Sparking Up a Celebration

A Day with Pikachu: Splashing Away Summer

A Day with Pikachu: Charged Up for Game Day

A Day with Pikachu: Surprises to Fall For

A Day with Pikachu: Completely Thank-Full

A Day with Pikachu: A Cool New Friend

A Day with Pikachu: Ringing In the Fun

A Day with Pikachu: Surprising Weather Ahead

Insbesondere bei der Figur, die für November 2019 geplant ist, macht die Community große Augen. Diese lautet nämlich "A Cool New Friend". Und wie bekannt ist, soll das neue, traditionelle Pokémon-Spiel mit der 8. Generation noch in diesem Jahr oder Anfang 2020 erscheinen. Es wird spekuliert, ob die letzten drei Figuren mit den Starter-Pokémon aus der 8. Generation in Verbindung stehen. The Pokémon Company wird definitiv kräftig die Werbetrommel schlagen. Dass sie Funko hier einbeziehen, wäre durchaus denkbar.

Doch schlussendlich heißt es erst einmal abwarten. Und parallel dazu könnt ihr euch die Zeit mit dem neuen Bisasam von Pop vertreiben, die ebenfalls kürzlich präsentiert wurde. Ihr könnt sie hier einsehen.