Pokémon - Fanprojekt: Künstler erstellt australische Editionen Yeah und Nah

Pokémon gibt es bereits in allen möglichen Formen und Variationen. Nach einem Fanprojekt und den Reaktionen dazu ist allerdings klar, dass ein australisches „Pokémon“ unbedingt zur Sammlung hinzukommen sollte. Künstler und Spieleentwickler VivinkArt hat sich dazu einige Gedanken gemacht.

Es gibt bereits Taschenmonster aus allen möglichen Ländern, doch VivinkArt überzeugte die Fans mit seiner Kunst auf Twitter davon, dass es ein Pokémon-Spiel geben sollte, das auf Australien basiert. Und das Ganze begann mit einem simplen Wort. Der Ausdruck „Yeahnah“ ist sehr üblich in Australien. Es bedeutet so viel wie: „Ja, ich verstehe was du sagst, aber ich stimme dir nicht zu.“

In einem Interview mit Kotaku bestätigt VivinkArt, dass der Ausdruck der Auslöser für dieses bereits sehr umfangreiche Projekt war und dass „Pokémon Schwert & Schild“ ihn dazu ermutigten, mit Yeah & Nah eine völlig neue Pokémon-Welt zu erschaffen.

Alles da, was man braucht

Zu einem richtigen Pokémon-Spiel gehören Trainer, eine Welt, ein Professor und natürlich verschiedene Pokémon. Wenn man den Twitter-Account von VivinkArt besucht, ist man verblüfft, dass das alles bereits vorhanden ist und das sogar in einer großen Vielfalt. Er scheute auch nicht davor, bekannte Gesichter wie den verstorbenen Dokumentarfilmer und Abenteurer Steve Irwin mit reinzunehmen und ihm dadurch zu gedenken.

„Steve Irwin als Professor/Champion hat viele Leute glücklich gemacht, was mich dazu motiviert hat, weiterzumachen. Zu sehen, dass so viele positiv darauf reagieren und von der Idee, ihn mit hineinzubringen, begeistert sind, bedeutet mir viel“, so VivinkArt.

Was haltet ihr denn von der Idee und den bisherigen Entwürfen? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.