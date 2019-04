Pokémon - Exklusive Funko-Figur zu Bisasam in Übergröße angekündigt

Eine neue Funko-POP-Figur könnte den Pokémon-Fans gefallen. Bisasam erscheint schon bald in Übergröße im Vergleich zu den regulären Funko-Figuren. Das Produkt wird es nur in den USA geben, doch es gibt eine Möglichkeit, wie ihr an die Figur kommt.

Funko besticht derzeit wieder mit neuen Figuren aus dem POP-Sortiment. Insbesondere die Pokémon-Figuren erfreuen sich reger Beliebtheit. Neben der neuen Pikachu-Reihe, die die spannungsgeladene Maus in unterschiedlichsten Alltagssituationen aufzeigt, wird es in Bälde eine neue Figur zu Bisasam geben.

Funko POP! - Bisasam in Übergröße

Doch hierbei handelt es sich nicht um irgendein Bisasam. Die neue Figur wird in Übergröße daherkommen. Das heißt, dass er etwas größer als seine Figurenkollegen sein wird. Die Figur wird rund 25,4 Zentimeter (10 Zoll) hoch sein. Im Vergleich zu einer regulären Figur (siehe Bild) ist das also doch ein ganzes Stückchen mehr Bisa, was ihr hier bekommt.

Falls ihr an der neuen Figur interessiert seid, müsst ihr euch noch etwas auf den Release gedulden, denn ein finales Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. Außerdem kommt hinzu, dass es sich hierbei um eine AT-exklusive POP-Figur handelt. Das bedeutet, dass sie lediglich bei Target zu haben sein wird. Und Target liefert nur in die Vereinigten Staaten, nach Kanada und Mexiko.

Doch falls ihr sie nicht direkt bei Target kaufen möchtet, dann könnt ihr einen Blick auf eBay werfen. Hier werden die Figuren im Normalfall weiterverkauft - wenn auch zu stattlichen Preisen. Wir binden euch an dieser Stelle schon einmal einen Link zu den kommenden Auktionen ein. Hier solltet ihr dann zum Release vorbeischauen:

Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn die Figur final veröffentlicht wird. Angekündigt hat sie Funko irgendwann für Mai 2019. Was meint ihr, würdet ihr euch einen Bisasam in Übergröße ins Wohnzimmer stellen? Schreibt es gerne unterhalb der News in die Kommentare.

