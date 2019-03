Pokémon - Erster Trailer zum neuen Film Mewtwo Strikes Back Evolution mitsamt Starttermin ist da

Der erste Trailer zu „Pokémon the Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution“ ist da! Außerdem steht der finale Starttermin für den neuen Kinofilm aus dem Pokémon-Franchise nun fest.

Schon bald wird es einen neuen Pokémon-Kinofilm geben, der sich um das mystische Pokémon Mewtwo dreht. Der neue Anime-Film mit dem Titel „Pokémon the Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution“ ist ein Remake vom allerersten Pokémon-Film.

Mewtwo schlägt zurück!

Zuvor gab es lediglich das offizielle Filmposter zu sehen, doch jetzt haben die Verantwortlichen den ersten Trailer mit Bewegtbildmaterial herausgegeben. Demnach sehen wir schon jetzt, was uns im kommenden Pokémon-Abenteuer erwartet.

Nachfolgend haben wir euch den ersten Teaser-Trailer zum neuen Kinostreifen eingebunden:

Allem Anschein nach ist der Film in 3DCG produziert worden, demnach werdet ihr das Spektakel wohl mit der 3D-Technologie erleben können.

Im Trailer ist ähnlich wie im Originalfilm erst einmal Mew zu sehen und dann gibt es einen runden Zusammenschnitt der kommenden Ereignisse. Tatsächlich handelt es sich also um ein vollwertiges Remake des ersten Kinofilms. Stellt euch den Film also ähnlich wie „Pokemon the Movie: I Choose You!“ vor. Der Film startet in Japan vorerst am 12. Juli 2019 durch. Wann er hierzulande ausgestrahlt wird, ist noch nicht bestätigt. Doch dass er in Deutschland zu sehen sein wird, ist so gut wie in Stein gemeißelt.

Und abseits dessen gibt es derzeit unzählige weitere Neuigkeiten zum Pokémon-Franchise. So wurden die neuen Games für die Nintendo Switch „Pokémon Schwert und Schild“ angekündigt. Alle Infos dazu erhaltet ihr hier:

