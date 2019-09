Pokémon - Dieses skurrile Popcorn-Monster hat es leider nicht in die Spiele geschafft

Zurzeit gibt es über 800 Pokémon, Tendenz steigend. Mit den neuen Editionen der 8. Generationen – Pokémon Schwert und Schild – kommen noch zahlreiche weitere Monster dazu und mitunter haben sich darunter schon zahlreiche skurrile Pokémon versammelt. Ein nun ans Licht gekommenes Prototyp-Design eines verworfenen Monsters entzückt aber ungemein.

Es handelt sich dabei um ein Popcorn-Monster, das Pokémon-Designerin Muneo Saitō entworfen hat. Sie erdachte unter anderem die legendären Pokémon Entei, Raikou und Suicune aus Pokémon Gold und Silber.

Das nun enthüllte Wesen wurde schon 2014 von Saitō gezeichnet und besticht besonders durch sein skurriles Design: Ein Pflanzenwesen mit ballonartigem Körper, das einen Popcorn-Hut trägt und dessen herunterhängende Fasern einen schicken Bart darstellen.

Genauer gesagt, zeichnete Saitō sogar eine ganze Evolutionsreihe für das Pokémon. Da jedoch vier Evolutionsstufen zu sehen sind, ist nicht ganz klar, ob sie es gezielt für die „Pokémon“-Spiele erstellt hat. Ob es nun als Pokémon oder für ein anderes Franchise gedacht war, es wäre durchaus witzig gewesen, das Monsterchen in einem Spiel anzutreffen.

Muneo Saitō -- a PKMN designer most famous for creating Gen 2's Legendary Beasts -- published these creature designs in 2014.



Saitō described them as monsters he created for a game, but didn't end up getting used. He didn't specify whether or not it was one of the Pokemon games. pic.twitter.com/t0pIUFxCtH