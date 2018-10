Pokémon - Ash als Luke Skywalker, lustige Anspielung auf Star Wars

In der aktuellen Anime-Episode von Pokémon - Die TV-Serie: Sonne & Mond gibt es eine Anspielung auf Star Wars zu sehen, die findige Sci-Fi-Experten natürlich sofort erkannt haben.

Der wohl bekannteste Pokémon-Trainer, Ash Ketchum aus Alabastia, hat schon so manch anstrengende Reise hinter sich gebracht. Es hat ihn an die unterschiedlichsten Orte verschlagen, doch jüngst betritt er ganz neue Sci-Fi-Gefilde. Zumindest ist er hier kurz in einer Referenz zu Star Wars zu sehen - ein überraschendes Antlitz.

Ash als Luke Skywalker?

So ein Easter Egg hat es in der Welt von Pokémon noch nicht gegeben. Der Teaser ist auf die aktuelle Anime-Episode von Pokémon - Die TV-Serie: Sonne & Mond zurückzuführen. In Episode 93 ''The Hero Lillel and the Alola Staff'' tritt der junge Ash kurzerhand ins Rampenlicht, denn es geht ums Schauspiel. Wie von Zauberhand wird er dann für einen Bruchteil der Animation zu Luke Skywalker.

Der obenstehende Teaser entspringt also der neuen Episode. Na, wenn das mal keine Anspielung an Star Wars: Episode IV: Eine neue Hoffnung ist? Die Parallel sind ziemlich eindeutig. Anstatt eines Lichtschwertes hält Ash jedoch seinen Z-Power-Ring in der Hand. Unterhalb der News seht ihr, wie das originale Poster zum Film aussieht. So dürfte der Vergleich nochmal eindeutig werden.

