Pokémon - Als düsterer Horrorfilm neu interpretiert

In der Welt von Pokémon geht es nicht immer friedlich zu. Pünktlich zu Halloween zeigen sich die Taschenmonster in einem Fanvideo von ihrer düsteren Seite. So habt ihr Pikachu und Co noch nie gesehen.

Auch bei den Pokémon geht nicht immer alles friedlich zu. Seit 1996 erfreuen uns die Taschenmonster mit gelungenen Anime, Spielen und anderen Produkten und sind aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken.



Doch seit dem Start diskutieren Fans über die dunkelsten Fakten des Universums: Was essen Ash und Co. eigentlich, wenn es in der Welt keine normalen Tiere gibt? Sind die Pokémon mit ihrem Dasein zufrieden? Fragen, denen sich YouTuber Ryan Higa, passend zu Halloween, in einem gelungenen Horror-Trailer angenommen hat.

Pokémon als Horrorfilm

Wie Pokémon als Horrorfilm aussehen könnte, zeigt Higa in seinem knapp vierminütigen Video auf düstere und humoristische Art und Weise.

Pikachus Lebens wird von einem Schicksalsschlag aus den Bahnen geworfen, als das junge Taschenmonster eines Tages seine Mutter tot auffindet. Das Haus der Familie liegt in Trümmern und als Pikachu den Trainer über der Leiche seiner Mutter sieht, beginnt er seine gesamte Existenz zu hinterfragen.

Also gilt es die Beine in die Hand zu nehmen. Doch die Jagd durch den dunklen Wald hat für Pika kein gutes Ende. Er wird in einem düsteren Pokéball gefangen und gezwungen, vor einer jubelnden Menschenmenge gegen Glurak anzutreten.

Viel mehr wollen wir an dieser Stelle jedoch nicht verraten und euch den gelungenen Fan-Trailer des Pokémon-Horrorfilms ans Herz legen.